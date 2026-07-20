EEUU emprende su novena noche de bombardeos contra Irán

El Ejército de Estados Unidos ha lanzado una nueva oleada de ataques contra Irán en la que constituye la novena noche consecutiva de operaciones militares contra la República Islámica bajo la justificación de socavar las posibilidades de Teherán para atacar buques en el estrecho de Ormuz.

"El Mando Central (CENTCOM) ha comenzado hoy, a las 19.00 horas (hora del este de Estados Unidos, la 1.00 en la España peninsular), una nueva oleada de ataques contra Irán por novena noche consecutiva", ha anunciado el propio órgano castrense en redes.

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Al hilo, y como en noches anteriores, el Mando ha justificado esta actuación alegando que, de este modo, estaría "mermando las capacidades militares iraníes utilizadas para atacar buques comerciales y marineros civiles que transitan por el estrecho de Ormuz".

Tras el anuncio del Ejército estadounidense, la agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, ha informado de explosiones en las ciudades de Chabahar y Konarak, en la suroriental provincia de Sistán y Baluchistán; Bandar Mahshahr y Bandar Jomeini, en la suroccidental provincia de Juzestán, y Tabriz, en Azerbaiyán Oriental, en el noroeste del país.

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