Irán sospecha que filtraciones de seguridad facilitaron el ataque inicial de EEUU e Israel del 28 de febrero

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha trasladado este domingo sus sospechas sobre posibles filtraciones en el aparato de seguridad interna de la República Islámica que facilitaron el bombardeo inicial de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero y que, todavía a día de hoy, todavía están perjudicando la estrategia nacional.

Araqchi se ha referido a una operación en particular: la ejecutada por aviones israelíes contra el líder supremo Alí Jamenei en Teherán ese día, que acabó matando al ayatolá, a parte de su familia y a buena parte de la cúpula militar del país durante una reunión en la residencia de Jamenei en la capital iraní.

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"La cuestión crucial, desde mi punto de vista, es que (Estados Unidos e Israel) conocían esas reuniones. Apunta a un fallo de seguridad que existía entonces, y probablemente persiste ahora", ha indicado el ministro en una entrevista con el activista conservador Javad Moghayi, avanzada por medios iraníes y todavía por publicar en su integridad.

"Porque creo que estaban al tanto de que el líder supremo tenía reuniones en su oficina todos los días", ha proseguido el ministro. "Sabían que uno de sus principios personales más profundos es que no tenía intención de esconderse en un búnker, y sabían que en ese momento los principales comandantes se estaban reuniendo justo al lado, o dos edificios al lado", ha añadido.

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Araqchi se ha mostrado más críptico al dejar entrever que existen "influencias" que están manipulando "el proceso de toma de decisiones" a un "nivel psicológico", sin dar más detalles porque "no se puede comentar nada más en público al respecto".