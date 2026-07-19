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Irán denuncia un ataque de EEUU contra las obras de la futura central nuclear de Darjovin

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El Gobierno iraní ha denunciado que uno de los objetivos alcanzados esta pasada madrugada por los bombardeos estadounidenses ha sido la zona de construcción de la futura central nuclear de Darjovin, en la provincia suroccidental de Juzestán.

La Organización de la Energía Atómica de Irán ha informado de que el bombardeo ocurrió en torno a las 03.40 de esta pasada madrugada, coincidiendo con los ataques aéreos norteamericanos sobre el resto del país, y condenado lo ocurrido como un "atentado terrorista, agresivo y brutal, contrario al derecho internacional".

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La planta, a orillas del río Karun, es un proyecto en solitario de las autoridades iraníes que contempla la instalación de un reactor de 360MW, ya en construcción, y cuya inauguración estaba prevista, en un primer momento, para 2030.

Las instalaciones nucleares de Irán son un objetivo prioritario para Estados Unidos, que hace más o menos un año ya lanzó una ola de bombardeos contra centrales en Fordo o Natanz y ha vuelto a repetir estas operaciones desde febrero, con el estallido de la guerra.

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Estados Unidos está convencido de que estas instalaciones esconden un proyecto iraní para fabricar un arma nuclear, a pesar de que Teherán insiste desde años que su programa nuclear tiene un carácter exclusivamente pacífico.

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