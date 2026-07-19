Agencias

Más de 15 vuelos cancelados en el aeropuerto de Puerto Rico por clima adverso en EE.UU.

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San Juan, 19 jul (EFE).- Más de 15 vuelos cancelados en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) debido a las condiciones climatológicas adversas que impactan el este de Estados Unidos, según informó este domingo Aerostar, empresa que administra las instalaciones aéreas.

De acuerdo a las autoridades de aviación, nueve vuelos de llegada, con un estimado de 1.845 pasajeros afectados, y siete vuelos de salida, que impactan a otros 1.403 viajeros.

La gran mayoría de vuelos cancelados son de la compañía aerolínea JetBlue con destino a los aeropuertos del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York.

En este contexto, Aerostar exhortó a los pasajeros con vuelos programados durante las próximas horas a mantenerse en contacto con sus respectivas aerolíneas para obtener información actualizada sobre el estatus de sus vuelos. EFE

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