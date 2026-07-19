Hugo Castejón triunfa con 'Se Va Pal Club', convertida en una de las canciones virales del verano

Hugo Castejón está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera gracias a 'Se Va Pal Club'. El artista ha logrado convertir su último lanzamiento en uno de los fenómenos virales del verano, acumulando ya más de 15 millones de visualizaciones, cerca de un millón de 'me gusta' y más de 600.000 compartidos en redes sociales, donde la canción se ha convertido en la banda sonora de miles de vídeos publicados por usuarios de España, Latinoamérica y la comunidad hispanohablante de Estados Unidos.

Más allá de las cifras, el éxito del tema queda reflejado en que cerca de 70.000 personas han creado ya sus propios contenidos utilizando el sonido oficial de la canción, un dato que evidencia la gran acogida que ha tenido entre el público y su rápida expansión en plataformas como TikTok.

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Lo que pocos sabían es que 'Se Va Pal Club' estuvo a punto de ver la luz varios meses antes. Sin embargo, una agresión sufrida por Hugo Castejón obligó a paralizar el lanzamiento cuando todo estaba preparado. Tras recuperarse, el cantante decidió mantener intacto el proyecto y apostar por la misma canción, que finalmente ha acabado convirtiéndose en uno de los grandes éxitos virales del momento.

Grabada y producida en Miami, la canción mezcla sonidos urbanos y ritmos latinos con una producción pensada para la pista de baile. El videoclip, rodado también en la ciudad estadounidense, mantiene esa misma esencia festiva y refuerza el carácter internacional de un tema concebido para convertirse en uno de los himnos del verano.

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La vinculación de Hugo con Miami viene de lejos. Desde hace más de una década desarrolla parte de su carrera entre España y Estados Unidos, donde ha participado en espacios televisivos de gran repercusión como Despierta América, de Univisión, consolidando así su proyección en el mercado latino.

Además de interpretar la canción, el artista ha dirigido personalmente todo el proyecto creativo. Es autor del tema, ha supervisado cada fase de la producción y también ha estado al frente de la dirección del videoclip, desarrollando su carrera de forma independiente y sin el respaldo de una gran discográfica.

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