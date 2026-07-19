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Guardia Civil y Policía Nacional velarán en la Región por la seguridad durante el partido de la final del Mundial

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Un dispositivo de seguridad movilizará a 500 agentes de Policía Nacional y la Guardia Civil en la Región de Murcia con motivo de la final de la Copa Mundial de Fútbol que enfrente este domingo a las 21.00 horas a España y Argentina.

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha explicado que este dispositivo, que tiene carácter preventivo, prestará especial atención a las zonas en las que se prevén mayores aglomeraciones de personas y contará tanto con agentes uniformados como de paisano. Asimismo, se intensificará la vigilancia durante el desarrollo del partido y al término del mismo, según han informado desde Delegación del Gobierno.

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Francisco Lucas ha explicado que el objetivo del dispositivo es "velar por la seguridad de la ciudadanía y garantizar que todos los ciudadanos puedan disfrutar de este día histórico para nuestro país con normalidad y tranquilidad".

"Desde la Delegación del Gobierno, queremos desear toda la suerte del mundo a nuestra Selección. Hoy, todos los españoles y españolas estamos unidos en torno a un mismo sueño: conseguir la segunda estrella", ha concluido.

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