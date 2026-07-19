Elevan a 34 el número de muertos tras el incendio en un bar de Bangkok

Bangkok, 19 jul (EFE).- Las autoridades tailandesas elevaron este domingo a 34 el número de fallecidos por el incendio registrado hace una semana en un concurrido bar de Bangkok, después de que una mujer de 20 años muriera a causa de las graves quemaduras sufridas en el siniestro.

El Centro Médico de Emergencias Erawan, dependiente de la administración de Bangkok, confirmó el fallecimiento de la joven, quien permanecía hospitalizada desde el incendio ocurrido la noche del 12 de julio en la cervecería.

Según el último balance oficial, unas setenta personas resultaron heridas en el fuego y trece continúan ingresadas en unidades de cuidados intensivos.

Las llamas se propagaron rápidamente por el local, donde actuaba una banda de música en directo, y la mayoría de las víctimas fallecieron por inhalación de humo, mientras que otras murieron posteriormente en hospitales por la gravedad de sus quemaduras.

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Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas del incendio, atribuido preliminarmente a un posible cortocircuito en un aparato de aire acondicionado, y determinar si la obstrucción de varias salidas de emergencia dificultó la evacuación de los clientes y pudo constituir una negligencia penal por parte de los responsables del establecimiento.

Tras la tragedia, las autoridades ordenaron inspecciones en bares y discotecas de Bangkok para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad.

El incendio es uno de los más graves registrados en el país en los últimos años. En 2009, un fuego en la discoteca Santika, en Bangkok, causó 67 muertos y más de 200 heridos durante las celebraciones de Año Nuevo, mientras que en 2022 otro incendio en una discoteca de Sattahip (este) dejó 26 fallecidos y 22 heridos. EFE

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