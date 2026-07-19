Defensa de Israel echa del ejército a político progresista por apelar a renuncia militar

Jerusalén, 19 jul (EFE).- El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ordenó la expulsión de la reserva del Ejército al político Omri Ronen, miembro del partido socialdemócrata Los Demócratas que apeló a la población a utilizar la renuncia al llamado a filas como herramienta de protesta.

"He instruido al jefe del Estado Mayor para que asegure que Omri Ronen, quien llamó y predicó la insumisión por motivos políticos, sea expulsado de cualquier marco de servicio en el ejército", anunció este domingo Katz en la red social X, donde compartió el texto de la orden.

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El documento cita unas declaraciones de Ronen el sábado en el programa 'Encuentro con la prensa', de la Cadena 12 de la televisión israelí, en las que este aseguraba que la población debería hacer "cualquier cosa para prevenir un golpe de Estado... incluyendo renunciar a reportarse" al servicio militar al recibir la llamada a filas.

"Estoy decidido a erradicar del ejército el fenómeno de la insumisión, tal como he actuado desde el comienzo de mi mandato como ministro de Defensa. Un mismo criterio para todos", escribió el titular de Defensa en redes sociales.

Ronen respondió a Katz en otro mensaje en X acusándole de promover "la ley de insumisión", en referencia a cómo el Gobierno favorece la exención militar de los judíos ultraortodoxos. Se trata de uno de los temas más polémicos de cara a las próximas elecciones por la desigualdad entre ciudadanos que esto crea, al estar obligada la mayoría de la población a hacer el servicio militar y pasar después a formar parte de la reserva del Ejército.

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"Abandona a los combatientes y protege a los desertores", dijo.

"Nosotros somos los verdaderos servidores de este país, y quienes lo destruyen no tienen ningún derecho a aleccionarnos. Continuaré sirviendo al Estado de Israel democrático, liberal y libre, muy pronto desde el Parlamento de Israel", sentenció.

La renuncia al llamado a filas del ejército es una herramienta, aunque minoritaria, de protesta política en Israel.

Ronen forma parte de Hermanos y hermanas de armas, una organización demócrata israelí que se visibilizó durante la inestabilidad política en Israel previa al ataque del 7 de octubre de 2023, marcada por las protestas contra la reforma judicial del Gobierno de Benjamín Netanyahu.

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Entonces, los líderes de Hermanos y hermanas de armas amenazaron con la renuncia de unos 10.000 reservistas del Ejército como protesta contra la reforma.

Según el diario The Times of Israel, el propio Ronen forma parte de la reserva de una unidad de élite del Ejército y ha servido durante más de 350 días en las fuerzas armadas desde el 7 de octubre de 2023. EFE

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