Consorcio del Oleoducto del Caspio denuncia un nuevo ataque con drones en el mar Negro

Moscú, 19 jul (EFE).- El Consorcio del Oleoducto del Caspio (KTK) denunció este domingo un nuevo ataque con drones contra sus terminales en el puerto ruso de Novorosíisk, en la costa del mar Negro.

El ataque causó un incendio en el petrolero ASIA, que pertenece a la compañía estadounidense Chevron, y fue sofocado por el equipo de emergencia de KTK, señala el comunicado de la compañía recogido por medios rusos.

Además, el consorcio precisó que no hubo que lamentar heridos entre la tripulación internacional de ese y el otro petrolero (NISSOS IOS) atracado en la terminal -de bandera de Liberia e Islas Marshall, respectivamente-, al igual que no se produjo ninguna fuga ni vertido en el mar.

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El ataque tuvo lugar durante las operaciones de bombeo de petróleo kazajo para su transporte al extranjero, labores que tuvieron que ser interrumpidas hasta nuevo aviso por motivos de seguridad.

El comunicado aseguró que este ha sido "el quinto acto de agresión directa" contra una instalación civil del KTK protegida por el derecho internacional, al tiempo que destacó el importante papel del oleoducto a la hora de garantizar la seguridad energética global.

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El KTK permite el bombeo del crudo de tres yacimientos petroleros kazajos con destino a Occidente, lo que corre a cargo de compañías como Chevron, ExxonMobil, Eni o Shell, pero también transporta petróleo ruso.

De hecho, Rusia cuenta a través del Estado y la petrolera privada Lukoil con cerca de la mitad de las acciones del consorcio, mientras Kazajistán dispone del 20,75 % del control y el resto corresponde a otras compañías, en su mayoría europeas y occidentales. EFE

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