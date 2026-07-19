Al menos ocho heridos en ataque con dron contra partido opositor kurdo en el norte de Irak

Bagdad, 19 jul (EFE).- Al menos ocho personas resultaron heridas en un ataque con un dron "no identificado" contra una de las sedes de la formación opositora kurdoiraní Partido de la Libertad del Kurdistán en la provincia de Erbil, en el norte de Irak, informó a EFE este domingo una fuente de seguridad kurda.

La fuente, bajo condición de anonimato, explicó que Erbil -capital de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí- fue blanco de "cinco ataques con drones" entre anoche y esta mañana, pero los sistemas de defensa aérea de la coalición internacional liderada por Estados Unidos lograron derribarlos antes de que alcanzaran sus objetivos.

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Responsables del partido informaron a medios kurdoiraquíes de que uno de los drones impactó contra su sede militar de Jamshar, cerca del campamento de Darashakran, en la provincia de Erbil, donde han resultado heridos ocho combatientes de las fuerzas militares oficiales en la región semiautónoma, conocidos como 'peshmergas'.

Asimismo, citaron que cuatro 'peshmerga' resultaron "gravemente heridos".

Este nuevo incidente se produce después del ataque con misiles balísticos procedentes de Irán el pasado viernes en el que murieron al menos ocho miembros de un partido opositor kurdoiraní que no fue identificado, y que tuvieron como objetivo su sede.

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Un día antes, el primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, había condenado otro ataque con drones interceptado antes de alcanzar el consulado de Estados Unidos en Erbil y la base de la coalición internacional en el aeropuerto de la capital kurdoiraquí.

El Kurdistán iraquí ha sido objeto de varios ataques en los últimos días tras la reanudación del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que responde a los bombardeos de Washington contra su territorio con el lanzamiento de misiles y drones contra sus vecinos árabes, especialmente los del golfo Pérsico. EFE

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