Sindicato tunecino alerta de "grave crisis" de agua y luz a temperaturas de casi 50 grados

Túnez, 18 jul (EFE).- El mayor sindicato de Túnez, la UGTT, urgió este sábado al Gobierno a establecer un plan nacional de rescate de servicios, para resolver la "grave" crisis de agua y electricidad que vive el país, con cortes constantes, "en uno de los períodos más críticos" debido al calor, con temperaturas de hasta 46 grados en la capital y 49 en regiones del interior.

Según la Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT), el país atraviesa actualmente uno de los peores períodos en la prestación de servicios públicos que "ha enfrentado en décadas", lo que constituye "una alerta nacional" que revela "la magnitud de las disfunciones acumuladas en la gestión de sectores estratégicos".

PUBLICIDAD

En las últimas semanas, las interrupciones de electricidad y agua se incrementaron de manera directamente proporcional al aumento de las temperaturas, con consecuencias "graves" para personas con afecciones de salud que requieren el suministro de oxígeno con sistemas electrónicos.

En opinión de la UGTT, "este es el precio a pagar por el ciudadano tunecino que no participó ni es responsable de la formulación de las políticas erróneas" del Gobierno de Kais Said, en el poder desde 2019.

El sindicato agregó que la población, que protesta a diario, "sufre sed bajo el sofocante calor del verano, soporta largas horas sin electricidad, y su salud, la educación de sus hijos y su actividad económica se ven afectadas".

Destacó que la crisis de servicios actual es la "culminación de años de postergación de decisiones, disminución de la inversión pública, infraestructura obsoleta, proyectos estratégicos paralizados, gobernanza débil e incapacidad del Gobierno de adaptarse al cambio climático y demográfico".

Ante esta situación, la UGTT exigió un cambio "urgente" en la gestión de la crisis, con la puesta en marcha de un programa nacional integral de rescate basado en inversiones "genuinas", renovación de infraestructura, finalización de proyectos paralizados, fortalecimiento de los recursos humanos y rendición de cuentas. EFE

PUBLICIDAD