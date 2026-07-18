La Justicia brasileña dicta prisión preventiva contra un argentino por gestos racistas

São Paulo, 18 jul (EFE).- La Justicia brasileña decretó este sábado prisión preventiva contra un turista argentino investigado por supuestamente realizar gestos racistas mientras seguía la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, informaron medios locales.

El hombre, identificado como Sebastián Fernando Ayala, es considerado prófugo de la Justicia, ya que volvió a Buenos Aires poco después del suceso, que tuvo lugar el miércoles en un restaurante del paradisíaco Morro de São Paulo, en el estado de Bahía, según el portal G1.

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El juez de guardia Marcelo Lagrota describió los hechos como una "violación a la dignidad de la persona humana".

La Policía investiga si Ayala dirigió gestos racistas hacia un empleado del restaurante que no trabajaba en ese momento, pero que se había acercado para ver el partido por televisión.

Otro trabajador grabó con su celular la celebración del grupo de argentinos que seguía la semifinal en el restaurante, captando el momento en el que Ayala realiza lo que parece ser como el gesto de un mono contra la víctima.

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En su decisión para justificar la prisión preventiva, el juez Lagrota rechazó referirse a dicho episodio como una "broma", término que en su opinión sirve para "disfrazar el prejuicio racial".

"Es uno de los recursos más perversos del racismo estructural, ya que pretende restar gravedad a actos que generan un profundo rechazo social", alegó.

De acuerdo con la investigación, el denunciado llegó a Brasil el pasado 10 de julio y solo regresaría a Buenos Aires el día 19 de este mes, pero anticipó su vuelta tras el incidente ocurrido en el restaurante.

Este caso se suma a otros similares de detenciones de extranjeros por insultos racistas en Brasil en los últimos meses.

Uno de los más mediáticos fue el arresto de una abogada argentina por ofensas racistas a un camarero en la ciudad de Río de Janeiro, en enero pasado.

En mayo, un ejecutivo chileno fue detenido en el aeropuerto internacional de Guarulhos por proferir insultos racistas, xenófobos y homófobos durante un vuelo de la aerolínea Latam que cubría la ruta São Paulo-Fráncfort.

El delito de injuria racial está castigado en Brasil con penas de entre dos y cinco años de prisión, más el pago de una multa. EFE