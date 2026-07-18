Regresan a sus viviendas los desalojados por el incendio de Árchez, que desciende a fase preemergencia

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado este sábado de que, por la evolución del incendio declarado este pasado viernes en el municipio malagueño de Árchez, que está estabilizado, desciende a fase de preemergencia, situación operativa 0.

Además, los desalojados de forma preventiva, unas 162 personas, de las zonas cercanas pertenecientes a Árchez, Canillas de Albaida y Cómpeta, ya pueden volver a sus viviendas.

Sanz, en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, ha dado las "gracias a todos los efectivos por su gran trabajo". "Seguimos la labor para su control tras ser estabilizado anoche", ha señalado.

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, continúa trabajando para el control y la extinción del incendio. Tras la estabilización, siguen trabajando en la consolidación del perímetro, junto al remate y liquidación de puntos calientes en su interior. Actualmente se encuentran en el lugar 65 efectivos por tierra, cinco autobombas, una unidad móvil de meteorología y la unidad médica.

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Cabe recordar que el incendio forestal obligó al desalojo, de forma preventiva, de núcleos de viviendas diseminadas en la zona más próxima al fuego, que ya pueden volver a sus viviendas. También se decretó el confinamiento de la localidad malagueña de Cómpeta, que fue levantado este pasado viernes.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, como director del Plan de Emergencias por incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), elevó a las 14,52 horas a fase de emergencia, situación operativa 1, el plan ante la evolución del incendio forestal declarado, y este sábado ha descendido ya a fase de preemergencia, situación operativa 0.

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También debido al fuego la carretera A-7206, entre los kilómetros 0 al 3, fue cortada en ambos sentidos, vía que une Cómpeta con la N-340 por Algarrobo.

EMA 112 gestionó más de una treintena de llamadas de vecinos que informaban de un incendio que había comenzado en una zona de pasto escarpada próxima al punto limpio de la localidad de la comarca de la Axarquía sobre las 12,40 horas.

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De inmediato, el centro coordinador de emergencias activó al Centro Operativo Provincial de Infoca, a los bomberos del Consorcio Provincial, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la comunidad.