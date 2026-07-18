España tira de blindaje, personalidad y algo de suspense para llegar a la final del Mundial

La selección española se ha plantado en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey después de un recorrido de menos a más y marcado por su fortaleza defensiva y su personalidad a la hora de jugar y afrontar los partidos decisivos, algunos solventados con suspense.

España peleará ante la tricampeona del mundo Argentina por su segunda estrella tras la lograda en 2010 en Sudáfrica y lo hará de nuevo con argumentos muy sólidos pese a las dudas surgidas tras su primer partido y sin haber alcanzado seguramente las cotas futbolísticas que le llevaron a proclamarse campeona de Europa de 2024, lastrado quizá por la condición física y de ritmo de jugadores como Lamine Yamal, que terminó la recuperación de su lesión muscular de finales de abril prácticamente en la previa del debut y que desde entonces se ha intentado acercar sin descanso a su mejor versión.

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Así, tras el empate sin goles ante la debutante y modesta Cabo Verde, ante la que apenas generó, el nivel del equipo entrenado por Luis de la Fuente ha ido creciendo con el paso de los días en el torneo. El 4-0 ante otro rival teóricamente inferior como Arabia Saudí le dio energía renovada y luego cerró con firmeza el primer puesto sabiendo manejarse también en un áspero duelo con Uruguay, a la que batió por 1-0.

Pero ha sido en la fase eliminatoria cuando la actual campeona de Europa se ha destapado, todo sin perder un poderío defensivo que le ha ayudado para sacar adelante los cruces, dos de ellos solventados en los compases finales y cuando parecía que tendría que jugarse una prórroga, y además como el mismo protagonista salvador, Mikel Merino.

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España comenzó su camino decisivo hacia la final ante Austria, un rival también teóricamente accesible del que se deshizo de forma clara por 3-0 para citarse en los octavos de final con su primer gran oponente, Portugal, su verdugo en la pasada final de la Liga de Naciones. En un partido de poder a poder, la 'Roja' supo mantener la calma y encontrar su oportunidad más allá del 90, con un heroico gol de Merino.

Y el navarro se volvería a convertir en el protagonista del pase a las semifinales con otro gol en los compases finales que sirvió para tumbar a una Bélgica que creó problemas y que fue la única que hasta el momento ha podido hacer gol a Unai Simón, que dejó su racha de imbatido en Copa del Mundo en 650 minutos y con cinco encuentros y casi la mitad del sexto sin recibir en esta edición.

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El examen en semifinales era una Francia que había asustado durante su andadura, pero que volvió a hincar la rodilla como había hecho en las semifinales de la Eurocopa de 2024 y de la Liga de Naciones de 2025. España, en su mejor partido, dio un golpe claro en la mesa y se impuso por 2-0 para clasificarse para la final del MetLife Stadium y seguir soñando con la segunda estrella.

Un camino a la final donde Luis de la Fuente apenas ha modificado su bloque, con su defensa, liderada por Pau Cubarsí y Aymeric Laporte, ha sido casi impenetrable, y con un Rodri Hernández que se ha erigido en el auténtico 'jefe' en el centro del campo con actuaciones inconmensurables en octavos, cuartos y semifinales, acompañado al principio por Pedri González y ahora por Fabián Ruiz.

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A su lado, Mikel Oyarzabal ha sido el mejor goleador, con cinco tantos anotados, dos ante Arabia Saudí y ante Austria, y uno ante Francia, con dobletes de Merino y un sorprendente Pedro Porro, que como lateral derecho marcó, de cabeza, ante Austria, y, definiendo a la perfección, ante Francia.