Unos 10.000 iraníes se quedan sin agua tras un ataque de EEUU contra planta desalinizadora

Teherán, 18 jul (EFE).- Unos 10.000 habitantes de veinte pueblos de la sureña provincia iraní de Hormozgán se han quedado sin agua potable tras un ataque estadounidense contra una planta desalinizadora en el condado de Jask, informaron este sábado las autoridades locales.

El director general de la Compañía de Agua y Aguas Residuales de Hormozgán, Abdolhamid Hamzehpur, afirmó que el ataque registrado esta madrugada interrumpió completamente el suministro de agua potable a las veinte pueblos y calificó los bombardeos estadounidenses contra las infraestructuras de la provincia como "una serie de crímenes y ataques terroristas", según informó la agencia Tasnim.

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Según el funcionario, durante el ataque fueron completamente destruidos una estación de bombeo encargada de extraer agua del mar y un transformador eléctrico de la planta desalinizadora de Bunji, que tenía una capacidad de producción de 3.150 metros cúbicos de agua al día.

El responsable indicó que los daños afectan a las instalaciones de transporte de agua desde el mar y a las estaciones de bombeo y aseguró que los equipos operativos de la compañía trabajan en su sustitución y reconstrucción.

El ataque se produce en el marco de la nueva escalada militar entre Irán y Estados Unidos, que ha incluido sucesivas oleadas de bombardeos estadounidenses contra distintas zonas del sur del territorio iraní desde el sábado pasado y ataques de represalia iraníes contra objetivos estadounidenses en varios países de Oriente Medio.

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La mayoría de los ataques se han concentrado en la provincia de Hormozgán, donde la pasada noche fueron alcanzadas varias vías de comunicación, incluidos un túnel y dos puentes, causando la muerte de al menos siete personas, según Tasnim.

Irán, que ha tachado de "crímenes de guerra" los bombardeos estadounidenses contra infraestructuras civiles, ha respondido a diario a los ataques estadounidenses con lanzamientos de misiles y drones contra objetivos de Estados Unidos en países de Oriente Medio como Kuwait, Baréin, Jordania y Catar. EFE

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