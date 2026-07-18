La china Moonshot presenta Kimi K3 como el mayor modelo de IA de código abierto del mundo

Pekín, 18 jul (EFE).- La empresa emergente china Moonshot AI presentó recientemente Kimi K3 como el modelo de inteligencia artificial (IA) de código abierto más grande hasta la fecha, con el que la compañía afirma superar en varias pruebas a sistemas de OpenAI y Anthropic, en un nuevo episodio de la pugna tecnológica que enfrenta a Pekín y Washington.

Moonshot AI señaló que Kimi K3 alcanza 2,8 billones de parámetros —la medida que indica la complejidad de un sistema de IA durante su entrenamiento—, una cifra por encima de otros modelos abiertos chinos como DeepSeek V4 Pro (1,6 billones) o la serie GLM-5 de Zhipu AI (744.000 millones).

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La compañía señaló que el modelo está orientado a tareas de programación de largo alcance, trabajo intelectual y razonamiento, y ya está disponible a través del chatbot Kimi, la aplicación Kimi Work, la herramienta Kimi Code y su API, con la publicación completa de sus pesos prevista para el 27 de julio.

Moonshot reconoció que el rendimiento general de K3 "todavía está por detrás de los modelos propietarios más potentes", Claude Fable 5 y GPT-5.6 Sol, pero aseguró que superó de forma constante al resto de modelos analizados.

En un análisis realizado por la plataforma de evaluación de modelos de IA Arena.AI, ocupó el primer puesto en seis de siete categorías —marca y marketing, diseño basado en referencias, datos y análisis, productos de consumo, simulaciones y herramientas de creación de contenidos—, quedando en segunda posición solo en la categoría de videojuegos, por detrás de Fable 5.

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La consultora Artificial Analysis situó a K3 en un nivel comparable a Claude Opus 4.8 y GPT-5.5, considerados los segundos mejores modelos de Anthropic y OpenAI, respectivamente, aunque por detrás de Claude Fable 5 y GPT-5.6 Sol en rendimiento global.

La firma destacó que la mejora de rendimiento de K3 viene acompañada de un mayor precio: 15 dólares por millón de tokens generados, lo que sitúa el coste medio por tarea en 0,95 dólares.

Aunque sigue siendo más caro que otros modelos chinos de pesos abiertos, se sitúa por debajo de los 1,04 dólares de GPT-5.6 Sol y casi a la mitad de los 1,80 dólares de Claude Opus 4.8.

El anuncio llega en un contexto de rivalidad creciente entre los grandes desarrolladores chinos —Moonshot, Zhipu, DeepSeek y Alibaba, entre otros—, que apuestan por la apertura, los precios bajos y la rápida comercialización para reducir distancias con Estados Unidos, y apenas un mes después de que Zhipu presentara su modelo GLM-5.2.

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Enfrente tienen, además de los modelos estadounidenses, las restricciones de Washington a la exportación de chips avanzados y de la maquinaria para fabricarlos, aunque analistas de Bank of America, citados por CNBC, señalaron que K3 demuestra que las firmas chinas siguen logrando avances pese a esas limitaciones.

El lanzamiento coincidió con la inauguración en Shanghái de la Conferencia Mundial sobre Inteligencia Artificial, un área fijada por las autoridades chinas como estratégica, donde Xi Jinping defendió el código abierto para que "todos los sectores y empresas puedan beneficiarse de la IA". EFE

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