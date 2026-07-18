Kylian Mbappé homenajea a Deschamps: "Debimos darte un final mejor, hemos fallado"

El delantero de la selección de Francia Kylian Mbappé dedicó un emotivo mensaje a su técnico Didier Deschamps este sábado, poco antes de la disputa del tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 contra Inglaterra, una despedida que merecía "mejor" por su "grandeza" no siempre apreciada.

"Hoy es tu último baile. Tú que nos has dado tanto. Debimos ofrecerte un final mejor, pero hemos fallado. Poner palabras a lo que has aportado durante 14 años es muy difícil, ya que fuiste una pieza clave en el resurgimiento de este equipo", escribió el '10' de Francia en su cuenta de la red social 'X'.

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"La gente no siempre ha sabido apreciar tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargarán de ello. Gracias por haberme dado la oportunidad y la ocasión de representar a mi país en el escenario más grande durante tantos años. Me siento privilegiado de haber podido estar al lado de una de las más grandes leyendas de nuestro país, y solo guardo excelentes recuerdos de todo lo que hemos vivido y logrado juntos", añadió, con un profundo agradecimiento.

Mbappé y Francia se despiden del Mundial este sábado contra Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos). Sin embargo, para Deschamps, campeón del mundo como jugador y como seleccionador, supone un adiós definitivo al banquillo de 'Les Bleus' a sus 57 años, con la era de Zinedine Zidane a la vuelta de la esquina a falta de que se confirmen los rumores.

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