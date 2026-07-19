Dos montañistas alemanes mueren en dos accidentes diferentes en los Alpes austríacos

Dos ciudadanos alemanes han perdido la vida este sábado en dos accidentes de montaña ocurridos de forma independiente en dos puntos distintos de los Alpes de Austria, según han informado las autoridades policiales locales.

El primero de los sucesos ha tenido lugar en el estado federado de Vorarlberg, en el oeste del país, donde un excursionista ha caído alrededor de 100 metro mientras recorría una vía ferrata próxima a la frontera con Alemania.

De acuerdo con informes preliminares de la investigación policial citados por dpa, el hombre perdió el equilibrio cuando se disponía a retirar el sistema de seguridad al que iba sujeto. Las autoridades han indicado además que la víctima había manifestado previamente signos de fatiga y había reconocido haber infravalorado la exigencia del itinerario.

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El segundo accidente se ha producido en la región tirolesa de los Alpes de Ötztal. Allí, un montañero alemán de 63 años se ha precipitado cerca de 200 metros durante el descenso del Wildspitze, el pico más alto del Tirol. La víctima integraba un grupo que realizaba la ruta acompañado por un guía y falleció como consecuencia de las heridas sufridas en la caída.

La Policía ha señalado que los equipos de rescate han recuperado ambos cuerpos con la intervención de un helicóptero policial.