Didier Deschamps: "Ha sido una aventura maravillosa"

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, calificó de "aventura maravillosa" su carrera internacional en el día de su adiós al banquillo galo, tras la derrota (4-6) contra Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026, seguro del buen futuro de su país por talento y recursos.

"Obviamente, es una derrota. Tuvimos una primera parte terrible. Sin embargo, reaccionamos bien. Tuvimos dos ocasiones para empatar a 4-4. Después, presionamos un poco más, que es lo que sabemos hacer. Desafortunadamente, es culpa mía; no hice lo que debía en la primera parte", dijo en declaraciones a M6 en Miami, que recoge l'Equipe.

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Deschamps, campeón del mundo como jugador y como entrenador, destacó esa reacción pese a no evitar la derrota en su último partido tras 14 años como seleccionador. "Al menos fue algo, aunque la derrota duela. Logramos hacer cosas positivas; no todo es malo. Tenemos un grupo con verdadero talento futbolístico, jugadores jóvenes que irán ascendiendo y los recursos para conseguir muy buenos resultados", afirmó.

"Ha sido una aventura maravillosa a nivel personal. Estas últimas semanas con ellos han sido preciosas. Es el Mundial, no hay nada más bonito. Recibo muchos agradecimientos, y yo también agradezco a mucha gente. Tengo un equipo muy competente. Hay decisiones humanas, este deseo de alcanzar el máximo nivel posible, quería mantener a la selección francesa en la cima. No hay nada más bonito. Llevé esta camiseta durante 25 años, es preciosa", terminó.

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