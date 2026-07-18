Kuwait denuncia nuevos ataques iraníes contra una central eléctrica y una planta desalinizadora

El Gobierno de Kuwait ha denunciado a primera hora de este sábado que tanto una central eléctrica como una planta desalinizadora han sido objetivo de ataques iraníes que han provocado incendios y la disminución temporal del servicio.

"Como medida de precaución, se desconectaron varias unidades generadoras para garantizar la seguridad de la planta y la estabilidad de la red eléctrica", ha explicado el servicio de comunicación del emirato en redes sociales.

El Ministerio del Interior ha confirmado la activación de planes de emergencia y la continuación de las labores de extinción y reparación.

Para evitar males mayores, las autoridades kuwaitíes instan a la población a ahorrar electricidad entre las 11.00 y las 17.00.

Las autoridades kuwaitíes ya denunciaron el viernes ataques iraníes contra objetivos de este tipo durante esta semana de retorno a las hostilidades entre Teherán y Washington entre denuncias mutuas de incumplimiento de alto el fuego y de los términos del memorándum de entendimiento firmado entre ambos países que han hecho temer un colapso total de las negociaciones para un acuerdo de paz.

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