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Parroquias de Rioja Alavesa organizan este domingo comida solidaria para los afectados de los terremotos en Venezuela

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Las parroquias de Laguardia, Labastida, Elciego, Oyón, Navaridas, Elvillar, Leza, Yécora y Baños de Ebro de la Cuadrilla de Rioja Alavesa organizarán este domingo una comida solidaria, cuyo importe integro irá destinado a las víctimas venezolanas damnificadas por los terremotos, a través de Cáritas.

La Diócesis de Vitoria ha trasladado que la comida se celebrará este domingo, a las 15.00 horas, en la plaza Nueva de la localidad de Laguardia, junto a la parada de autobuses.

El menú solidario estará compuesto de paella de pollo con pan, vino, agua y postre. Todo ello por un precio de 15 euros, cuyo importe íntegro irá destinado a Cáritas Venezuela para darles de esta manera más recursos, con el fin de ayudar a la población afectada de "manera cercana y directa".

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