Kuwait Airways reprograma vuelos tras suspensión temporal del aeropuerto por ataque iraní

Manama, 18 jul (EFE).- La aerolínea de bandera kuwaití Kuwait Airways anunció este sábado que la mayoría de sus vuelos han sido reprogramados tras una suspensión temporal en las operaciones del aeropuerto del país árabe por los ataques iraníes, que esta noche han tenido como objetivo varias naciones del golfo Pérsico.

"Kuwait Airways anuncia a sus lclientes la reprogramación de la mayoría de sus vuelos debido a la suspensión temporal de las operaciones de despegue y aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Kuwait como resultado de ataques hostiles con misiles y drones tras la agresión iraní del sábado", dijo la aerolínea en un comunicado.

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Asimismo, pidió a los pasajeros que consulten el estado de sus vuelos ante la interrupción del funcionamiento de la instalación capitalina y el cierre temporal del espacio aéreo del país, que esta madrugada ha sido objeto de varios ataques de represalia lanzados por Irán.

El Ministerio de Defensa kuwaití afirmó que las defensas aéreas se enfrentaron a "misiles y drones", sin especificar cuál era el objetivo, mientras que afirmó que cualquier explosión que se escuche "es resultado del derribo" de los proyectiles sobre sus cielos.

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Asimismo, recordó que ayer, viernes, una de las plantas de energía y desalinizadora fue objeto de un bombardeo que provocó un incendio, lo que obligó a las autoridades a desconectar "varias unidades generadoras para garantizar la seguridad" de la instalación y la estabilidad de la red eléctrica".

Debido a la activación de planes de emergencia y las labores de reparación, instó a la población "a ahorrar electricidad, especialmente entre las 11.00 y las 17.00 horas" de Kuwait.

Este sábado Jordania también interceptó diez misiles iraníes, según dijo una fuente militar del país a la cadena de televisión Al Mamlaka, que apuntó que la acción no provocó víctimas ni daños materiales, mientras que el Ministerio de Interior de Baréin anunció la activación de las sirenas antiaéreas en su territorio.

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Los ataques de represalia iraníes tuvieron lugar después de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informara de que las fuerzas estadounidenses completaron una séptima noche consecutiva de ataques contra Irán con una operación que concluyó a la 01:30 GMT del sábado. EFE