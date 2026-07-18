Agencias

Jesús Castro y Camila Canto ponen fin a su relación meses después de convertirse en padres de mellizos

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Camila Canto y Jesús Castro han puesto fin a su relación, tal y como ha informado el periodista Javi Hoyos. La creadora de contenido ha sido la encargada de confirmar la noticia a través de un turno de preguntas y respuestas con sus seguidores, donde ha despejado las dudas sobre su situación sentimental apenas unos meses después de dar la bienvenida, junto al actor, a sus mellizos.

La influencer no ha entrado en los motivos de la ruptura, aunque sí ha confirmado que ambos han tomado caminos separados. "Tengo muchas preguntas de esto. Ya no estamos juntos. Él en sus cosas, sus temas, sus situaciones", ha explicado, dejando claro que atraviesan una nueva etapa por separado.

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Además, Camila ha confesado que no se plantea volver a enamorarse por el momento, ya que se encuentra centrada en recuperarse emocionalmente. "No me cierro a la posibilidad. Soy una persona que disfruta muchísimo estar en pareja, pero en estos momentos de mi vida no. Estoy en un proceso de sanación, evidentemente no estoy al 100%, no pasa nada. Yo digo que todo siempre pasa por algo", ha asegurado.

Con estas declaraciones, la influencer confirma el final de su historia de amor con Jesús Castro en un momento especialmente significativo para ambos, ya que hace apenas unos meses se convirtieron en padres de mellizos, iniciando ahora una nueva etapa marcada por la crianza compartida de sus hijos.

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