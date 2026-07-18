Evacuan el concierto de Bad Bunny en Milán a causa de un fuerte temporal

Roma, 18 jul (EFE).- Un fuerte temporal de lluvia y granizo obligó este sábado a evacuar el segundo y último concierto de Bad Bunny en la ciudad italiana de Milán (norte), en el que participaban alrededor de 80.000 personas.

La segunda cita milanesa del tour mundial 'Debí tirar más fotos', la única en Italia, había sido organizada en el Hipódromo SNAI La Maura, en la periferia de la ciudad.

Poco después de que diera inicio, a las 20:00 hora local (18:00 GMT), el artista puertorriqueño tuvo que detener la música y los bailes durante diez minutos a la espera de que cesara la lluvia, según adelantaron los medios locales.

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Sin embargo, al intensificarse el temporal el concierto tuvo que ser interrumpido, obligando a las autoridades a evacuar el recinto en el que se habían congregado alrededor de 80.000 personas.

Algunos de los asistentes publicaron videos en las redes sociales en los que mostraban su salida inmediata del área del concierto y la cercana parada de metro abarrotada de personas.

En la evacuación intervinieron el cuerpo de Bomberos y los Servicios de Emergencia de Milán, entre otras autoridades.

La Protección Civil italiana había previsto ayer viernes temporales de "fuerte intensidad" a partir de hoy en las regiones del norte del país. EFE