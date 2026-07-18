Estudiantes peruanos presentan en EE.UU. un helado elaborado con tubérculo andino

Lima, 18 jul (EFE).- Estudiantes de la Universidad Nacional Agraria La Molina (Unalm) de Perú presentaron en un congreso científico de Estados Unidos un helado elaborado con el tubérculo andino yacón, que tiene menor contenido de calorías y potenciales beneficios para la salud digestiva, informó este sábado ese centro de estudios superior con sede en Lima.

Al respecto, el rector de la Unalm, Alberto Barrón López, señaló que el proyecto, realizado por cuatro estudiantes de la Unalm, evidencia cómo la ciencia genera soluciones innovadoras a partir de la biodiversidad peruana.

"Tenemos estudios con impacto internacional que aprovechan los recursos del país para responder a desafíos como la alimentación saludable y la innovación agroalimentaria", sostuvo.

El proyecto fue desarrollado por los estudiantes Ronal Lopinta, Kelly Ocampo, Amy Chuco y Gianella Espinel, con la asesoría de las profesoras Fanny Ludeña y Jhoselyn Liñán, y plantea desarrollar un helado bajo en calorías "sin sacrificar el sabor, la textura ni la cremosidad".

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Para lograrlo, reemplaza parte del azúcar con jarabe de yacón, rico en fructooligosacáridos que aportan dulzor con menor impacto calórico y que funcionan como prebióticos, lo que favorece el crecimiento de bacterias beneficiosas para el intestino, además de sumar bacterias probióticas encapsuladas.

Espinel, quien expuso los resultados de la investigación ante especialistas e investigadores internacionales en el congreso, organizado por el Institute of Food Technologists (IFT), aseguró que Perú tiene "una oportunidad única" para impulsar el desarrollo de alimentos saludables a partir del yacón, debido a su potencial para generar productos de alto valor agregado.

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La investigación continúa en desarrollo y la siguiente etapa contempla evaluar la viabilidad de los probióticos incorporados al helado, realizar pruebas de aceptación con consumidores y, posteriormente, estudios de escalamiento industrial para analizar su potencial de comercialización, precisó la Unalm. EFE