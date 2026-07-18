Agencias

EE.UU. niega que dos petroleros explotaran en Ormuz por minas iraníes

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Washington, 17 jul (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos negó este viernes la afirmación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) de que dos petroleros explotaron en el estrecho de Ormuz tras chocar con minas en aguas internacionales, y calificó la versión iraní como falsa.

El Comando Central, por medio de su cuenta de X, señaló que las afirmaciones del CGRI forman parte de una serie de declaraciones falsas difundidas por la organización iraní en medio del séptimo día de ataques intercambiados entre Washington y Teherán, desde que el presidente, Donald Trump, diera como finalizada la tregua pactada entre ambos países. EFE

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