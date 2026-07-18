Tuchel asegura que Inglaterra está un escalón por debajo de Argentina, España y Francia

Miami (EE.UU.), 17 jul (EFE).- El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, aseguró este viernes que Inglaterra está un escalón por debajo de Argentina, España, Francia, el resto de semifinalistas del Mundial, a las que consideró selecciones que acuden a cada torneo con la obligación de ganar un título.

"Nosotros no somos ellos. Francia, España y Argentina esperan ganar. Nosotros no estamos ahí todavía. Hay una brecha que cerrar", dijo el técnico en la rueda de prensa previa al partido por el tercer puesto contra Francia.

"Todavía hay una brecha que cerrar en la forma en que jugamos al fútbol bajo presión, en la forma de imponerse, en la forma de pasar al siguiente nivel", agregó.

Inglaterra solo ha levantado un Mundial, en 1966 y jugando ante su público, mientras que no posee ninguna Eurocopa.

Como ocurrió después del partido contra Argentina, en el que el equipo inglés perdió por 1 a 2 con dos tantos en contra en los últimos instantes, Tuchel volvió a ser el foco de atención por las decisiones tácticas que tomó, y que acabaron con su equipo encerrado en el área ante el asedio argentino.

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"No me arrepiento de mis decisiones porque sentí que nos estábamos volviendo demasiado pasivos. Sentí que el impulso del partido estaba cambiando e intenté ayudar a mi equipo", expresó, antes de asumir la responsabilidad por no lograr el resultado deseado.

Ya con vistas al partido por el tercer puesto, Tuchel recordó que Inglaterra aún puede firmar el mejor resultado de los Tres Leones en un Mundial en los últimos sesenta años si gana a Francia, superando el cuarto puesto de Italia 1990 y Rusia 2018.

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Y aunque repitió que "nadie quiere estar mañana en este partido", subrayó que lo afrontarían con responsabilidad.

"La mentalidad no es algo que enciendas y apagues a tu antojo", avisó el preparador.