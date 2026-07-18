Costa Rica lanza estrategia para promocionar destino en mercados de Argentina y Chile

San José, 18 jul (EFE).- El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) lanzó este sábado una estrategia para posicionar a Costa Rica como un destino internacional referente en turismo sostenible para el viajero de Argentina y Chile, así como poner en valor la cultura, la gastronomía y la biodiversidad del país.

El ICT indicó en un comunicado de prensa que el denominado Plan Estratégico Integral Anual 2026 - 2027 busca promover durante el segundo semestre del año la atracción de turistas de Argentina y Chile a través de acciones promocionales, dirigidas a agentes de viajes, empresas mayoristas, consumidores de viajes, medios de comunicación, prensa e influenciadores, entre otros actores de la industria turística.

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"Somos un destino sostenible y consolidado, que promueve el contacto con la naturaleza, con variedad de actividades para realizar al aire libre, que mezcla la aventura, la cultura, la gastronomía y el bienestar que tanto le gusta al turista chileno y argentino”, afirmó la coordinadora de los mercados latinoamericanos del ICT, Heilyn James.

Como parte del desarrollo de la estrategia, un grupo de influenciadores argentinos especializados en viajes y turismo, recorren algunos de los principales destinos de Costa Rica como el Mercado Central en San José; Limón, Puerto Viejo, Cahuita y Tortuguero, en el Caribe, y La Fortuna de San Carlos en el norte del país.

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Datos del ICT indican que durante el primer semestre de 2026, por la vía aérea han ingresado 18.956 turistas argentinos, 5,5% más que durante el mismo periodo de 2025, mientras que desde Chile lo hicieron 9.664 turistas, una cifra similar, comparada al primer semestre del año anterior.

El perfil del turista chileno muestra que la mayoría disfruta de las actividades de sol y playa (86,5%), seguido de la observación de flora y fauna (66,2%), del disfrute de la gastronomía local (59,5%). Por su parte, la caracterización del turista argentino revela que prefieren las actividades de sol y playa (72,9%), disfrute de la gastronomía (51%) y observación de la flora y fauna (49%).

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El turismo es uno de los principales motores de la economía de Costa Rica, país de 5,1 millones de habitantes, que alberga a cerca del 5 % de la biodiversidad del planeta, uno de sus mayores atractivos.

En 2025, Costa Rica recibió un total de 2,68 millones de turistas por la vía aérea, un incremento de un 0,8 % con respecto a 2024. EFE