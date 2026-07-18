Agencias

Principales titulares de los periódicos para el domingo 19 de julio

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Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "España frente al mito"

-- "Política y justicia, el cóctel explosivo que sacude España"

EL MUNDO

-- "Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha: "El modelo de financiación autonómica es un atentado grave contra la igualdad""

-- "Pedro Porro, revelación del mundial: "A Argentina mucho respeto, pero no le tengo ningún miedo""

ABC

-- "Feijóo exhibe poderío territorial y vaticina que "las urnas serán también la sentencia" del sanchismo"

-- "Mandos de la Guardia Civil denuncian la "alteración" sistemática de los ascensos"

LA VANGUARDIA

-- "Lamine Yamal y Leo Messi: el niño y el mito disputan una final histórica"

-- "Félix Bolaños, Ministro de la Presidencia y Justicia: "El CGPJ ha de saber que defender lo indefendible daña a la justicia""

EL PERIÓDICO

-- "La selección más global busca su segunda Copa del Mundo"

-- "Las estrellas de los deportes urbanos brillan en Graviteo"

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