EEUU emite una alerta global a sus ciudadanos ante la "elevada tensión" en Oriente Próximo

El Departamento de Estado norteamericano ha emitido una alerta global a sus ciudadanos en el extranjero avisando del riesgo ante la "elevada tensión" en Oriente Próximo, en referencia a los ataques del propio Estados Unidos contra Irán y el lanzamiento de proyectiles iraníes en represalia.

"Debido a la elevada tensión en Oriente Próximo la situación de seguridad continúa siendo compleja con la potencialidad de una escalada imprevista", ha indicado el Departamento en un comunicado oficial.

Así, recuerda a los estadounidenses que estén en la región de Oriente Próximo que "es necesaria cautela" y les pide estar al tanto de las noticias para posibles "cambios drásticos". Alerta además de posibles cierres de espacios aéreos y cancelaciones de vuelo.

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Washington recuerda que las sedes diplomáticas del país han sido atacadas. "Grupos simpatizantes de Irán podrían atacar otros intereses de Estados Unidos en el extranjero o ubicaciones vinculadas a Estados Unidos y/o a estadounidense en todo el mundo", ha advertido.

En la última semana se han reanudado las hostilidades entre Estados Unidos e Irán a pesar del alto el fuego pactado en el conocido como Memorándum de Islamabad, un acuerdo margo preliminar de negociaciones firmado por ambos países el pasado 17 de junio.

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