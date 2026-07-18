Almeida confía en que el PP siga en la Alcaldía de Madrid "como mínimo hasta 2030 y más allá": "Tenemos un proyecto"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha mostrado confiado en que el Partido Popular seguirá al frente del Ayuntamiento "como mínimo hasta 2030 y más allá" y ha defendido que tiene "un proyecto" para la ciudad.

Así lo ha manifestado este sábado en el acto de presentación de los candidatos a las capitales de provincia de toda España del PP para las elecciones municipales de mayo de 2027 en Santiago de Compostela, donde ha asegurado que tiene "más ilusión y más ganas" que cuando se presentó por primera vez en el año 2019.

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"No hay ciudad con mayor esperanza de vida que la Ciudad de Madrid, y eso es, entre otras circunstancias, pero muy importante, porque el PP lleva gobernando Madrid desde el año 1991, y lo vamos a seguir haciendo, como mínimo, hasta el año 2030 y más allá. Porque tenemos un proyecto para Madrid y porque lo queremos hacer", ha subrayado.

Almeida ha aseverado que la capital "no va a parar" y ha remarcado que sigue siendo "el mismo que aprendió, como alevín de alcalde el 15 de junio de 2019, la inmensa responsabilidad que es ser alcalde de la capital de la nación".

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"Hemos transformado la ciudad de Madrid. Porque somos la locomotora económica de España, pero también somos la locomotora social. No hay ciudad que tenga los servicios sociales que tiene Madrid, que tenga el gasto per cápita que tiene Madrid. Porque nosotros sabemos que progresar es hacerlo entre todos, contando con todos, sin dejar a nadie atrás", ha defendido.

En este sentido, ha recalcado que ha invertido más de 5.000 millones de euros "solo en espacio público, dotaciones, equipaciones y en grandes obras, que sufren los madrileños, pero que son necesarias para garantizar el mejor futuro de la ciudad".

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"Porque sabemos que la seguridad es una seña de identidad de Madrid y que la garantía de convivencia es imprescindible para poder hacer cada día una ciudad mejor. Porque entendemos que las obras son imprescindibles para seguir mejorando cualquier rincón de la ciudad. Porque la calidad de vida, seña distintiva de Madrid, tiene que alcanzar cualquier rincón, se viva donde se viva", ha reivindicado.