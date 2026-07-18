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Agenda Informativa de Europa Press para hoy sábado 18 de julio

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Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para hoy, sábado 18 de julio, en Europa Press:

-- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja a EEUU para asistir a la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

-- 10.00 horas: En Barcelona, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, interviene en el Consell Nacional de los Comuns (C/ Marina, 131); a las 17.45 horas, atiende a medios antes de participar en el Pride Barcelona 2026 (Pl. Universitat).

-- 11.30 horas: En Almagro (Ciudad Real), la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ofrece declaraciones a los medios en la visita al Festival Internacional de Teatro Clásico (C/ Arzobispo Cañizares, 6).

-- 13.00 horas: En Santiago de Compostela (A Coruña), el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausura el acto de presentación de los candidatos a las capitales de provincia para las elecciones municipales de 2027. Asisten el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Salón de Convenciones - Ciudad de la Cultura (C/ Monte Gaiás, s/n).

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-- 13.00 horas: En Mérida (Badajoz), el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, interviene en la clausura del XV Congreso Provincial de Badajoz. Asiste la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. Palacio de Congresos de Mérida (Av. del Río, s/n).

-- 15.50 horas: La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, es entrevistada en 'Parlamento', en el canal 24H de TVE.

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