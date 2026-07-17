Laporta: "Julián quiere cambiar de aires y nosotros estamos en disposición de acogerlo"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró que el club blaugrana mantiene su interés por fichar al delantero argentino Julián Álvarez, aunque advirtió de que la oferta presentada al Atlético de Madrid no permanecerá abierta indefinidamente, al tiempo que afirmó que el futbolista "quiere cambiar de aires" y que el Barça está "en disposición de acogerlo".

"Hemos hecho una oferta muy importante, si están dispuestos a aceptarla, fantástico, pero no va a ser ilimitada en el tiempo. Tenemos que tomar una decisión. Si mantenemos la oferta o no depende de cómo transcurran estas dos semanas que quedan de julio", señaló Laporta en declaraciones a 'El Larguero' de la Cadena SER.

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El máximo dirigente 'culer' insistió en que las palabras del propio internacional argentino mantienen abierta la posibilidad de una operación. "El jugador se ha pronunciado y por eso el tema aún está vivo. Está claro que el jugador quiere cambiar de aires y nosotros estamos en disposición de acogerlo. Ya veremos cómo transcurre todo esto", apuntó.

Además, Laporta elogió el trabajo del director deportivo del club, Deco, tanto en la planificación de la plantilla como en las operaciones del mercado estival. "Deco está trabajando muy bien. Ha incorporado a Adeyemi, al cual firmaremos la semana que viene. Está trabajando de manera muy eficiente y con discreción, como se debe trabajar. Evidentemente, si lo de Julián no se da, tenemos alternativas", afirmó.

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Por otro lado, el presidente del Barça explicó que habló con Lamine Yamal antes de la final del Mundial de 2026 y trasladó un mensaje de tranquilidad sobre su estado físico. "Nos ha dicho que está bien. Para Lamine es un partido especialmente importante. El fútbol siempre se focaliza en jugadores de referencia y esta final se está focalizando mucho en el duelo Messi-Lamine. Como presidente del Barça es un orgullo que se hayan formado los dos en La Masia", concluyó.