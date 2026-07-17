La Princesa Leonor y la Infanta Sofía sorprenden con su inesperada aparición en el último acto de los Reyes

A pocas horas de poner rumbo a Nueva York junto a los Reyes Felipe y Letizia para animar a la Selección Española en la final del Mundial 2026 que disputará frente a Argentina el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía han sorprendido con su inesperada aparición en el último compromiso oficial de la jornada para sus padres.

Después de reunirse con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) a las 10.00 horas en el Palacio de La Zarzuela, a las 11.30 sus Majestades han recibido en audiencia en el mismo escenario al Patronato de la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido. Y, al igual que hicieron hace justo un año -ya que el UWC Atlantic College de Gales, donde tanto la Princesa de Asturias como su hermana menor cursaron el Bachillerato Internacional, forma parte de la red Colegios del Mundo Unido- Leonor y Sofía han querido estar presentes en este encuentro con los miembros del Patronato, patrocinadores, alumnos que han obtenido la plaza en 2026 y alumnos que vuelven tras sus dos años de una experiencia que en su día vivieron ellas en primera persona.

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Y, como no podía ser de otra manera a pesar de que la Reina Letizia ha deslumbrado con un vestido de estreno de edición limitada 'made in Spain' en color verde esmeralda con bordados en crema de la firma española BYAN, han sido sus hijas las que han acaparado todo el protagonismo al aparecer por sorpresa mientras los asistentes se colocaban para la foto de familia en la escalinata exterior de Zarzuela.

Lo han hecho con looks coordinados e impecables: la Princesa Leonor, con una blusa de tafeta en color rosa frambuesa con fajín a la cintura de la firma Carolina Herrera que le sienta a las mil maravillas y que ha combinado con un pantalón fluido en blanco, desprendiendo luminosidad, y unas alpargatas de cuña al tono. Y la Infanta Sofía, a juego con su hermana, con un traje sastre de corte oversize con blazer cruzada y bolsillos frontales en un favorecedor rosa pastel, que ha complementado con un sencillo top blanco y bailarinas planas en beige.

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Una inesperada reaparición que se produce horas después de que la Casa Real haya distribuido un álbum con imágenes inéditas de los tres años de formación castrense de la Princesa de Asturias en la Academia Militar de Zaragoza, la Escuela Naval de Marín, y la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia), que pone de relieve el compromiso y la exigente preparación de la heredera al trono como futura jefa de las Fuerzas Armadas.