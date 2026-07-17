La FIFA está "evaluando" posibles sanciones a Argentina por la pancarta de las Malvinas

La FIFA ha declarado que su comité disciplinario está actualmente "evaluando los informes del partido" de semifinales del Mundial entre Inglaterra y Argentina por la pancarta exhibida por jugadores de la 'Albiceleste' con el texto 'Las Malvinas son argentinas' antes de decidir si "toma medidas".

Argentina podría enfrentarse a medidas disciplinarias por el hecho de que sus jugadores mostraran una pancarta sobre las Islas Malvinas tras su victoria (1-2) ante Inglaterra en la semifinal del Mundial. Y es que tras su remontada en los últimos minutos, los jugadores de la selección argentina celebraron el triunfo con una pancarta en la que se leía 'Las Malvinas son argentinas'.

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Downing Street respaldó este jueves los llamamientos de otros políticos para que la FIFA investigue el comportamiento de los actuales campeones del mundo. Y un portavoz del organismo declaró que "siguiendo el procedimiento habitual, la comisión disciplinaria independiente de la FIFA está evaluando actualmente los informes del partido y analizando las circunstancias pertinentes antes de decidir sobre posibles medidas adicionales basadas en el código disciplinario".

Las Islas Malvinas son un territorio de ultramar del Reino Unido, y sus habitantes votaron de forma abrumadora a favor de seguir siéndolo en 2013. En abril de 1982, las fuerzas argentinas invadieron las islas, pero se vieron obligadas a rendirse en junio de ese mismo año.

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Argentina fue multada por la FIFA por exhibir una pancarta con el mismo lema tras un partido amistoso contra Eslovenia en 2024, mientras que los jugadores españoles Rodri Hernández y Álvaro Morata fueron sancionados con un partido de suspensión cada uno por la UEFA, tras cantar 'Gibraltar es español' en la celebración en Cibeles después de ganar la Eurocopa 2024.