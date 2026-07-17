JALIL LOPEZ REGRESA A LAS CARTELERAS TRAS EL LANZAMIENTO DEL VIDEOCLIP OFICIAL DE "LA CULPABLE"

PR Newswire

MIAMI, 17 de julio de 2026

MIAMI, 17 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Jalil Lopez continúa ganando impulso en la música latina, regresando a las listas de Billboard debutando en el número 12 tras el lanzamiento del video musical oficial de "La Culpable". Con este último logro, Jalil se une a la lista junto a aclamados artistas latinos como Prince Royce, Carlos Vives, Romeo Santos y Kany García, consolidando aún más su lugar entre las estrellas en ascenso del género.

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El video musical ha sido recibido con una respuesta abrumadoramente positiva por parte de los fans, reforzando el impacto que "La Culpable" ha tenido desde su lanzamiento. Lo que comenzó como una de las canciones más queridas de Jalil ha seguido cobrando fuerza, llegando a nuevas audiencias mientras mantiene su fuerte conexión con los oyentes de toda la vida.

Filmado con un enfoque cinematográfico, el video cuenta una historia convincente de amor, emoción y segundas oportunidades. Jalil retrata a un hombre atrapado entre reavivar un romance pasado y abrazar un nuevo comienzo, ofreciendo una actuación auténtica que resuena con cualquiera que haya experimentado una encrucijada similar en la vida.

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Jalil Lopez - La Culpable (Video Oficial)

El éxito del video musical se suma a la impresionante actuación de la canción en las plataformas de streaming, donde "La Culpable" ha alcanzado casi 14 millones de reproducciones en Spotify, lo que la convierte en la canción más reproducida en el catálogo de Jalil hasta la fecha.

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Este último hito marca otro paso significativo en la carrera de Jalil López, destacando su continuo crecimiento como uno de los artistas emergentes más prometedores de la bachata. Con una visión artística cada vez más fuerte y nuevos proyectos en el horizonte, Jalil continúa expandiendo su alcance y fortaleciendo su presencia en la industria de la música latina.

Para obtener más información sobre Jalil López y sus próximos lanzamientos, síguelo en las redes sociales y las plataformas de transmisión digital.

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FUENTE Jalil Lopez