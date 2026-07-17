Irán asegura haber destruido "numerosos aviones" de EEUU en un ataque con misiles y drones contra Jordania

La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado este viernes haber destruido "numerosos aviones" del Ejército de Estados Unidos en un ataque con misiles y drones contra Jordania, que por su parte ha anunciado el derribo de tres proyectiles, en medio de nuevos intercambios de ataques a pesar del alto el fuego pactado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio.

Así, ha afirmado en un comunicado que ha lanzado una oleada de bombardeos contra "aviones de combate y repostaje" en Jordania en "un ataque con dos etapas" en el que han sido empleados "numerosos misiles balísticos y drones" y que ha causado la "destrucción" de numerosos aparatos y daños de diversa consideración a otros, según ha informado la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

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La Guardia Revolucionaria ha argumentado que el ataque es una respuesta al lanzamiento de bombardeos estadounidenses desde "bases en Jordania" para "atacar objetivos civiles" en Irán, "incluidos puentes, barrios residenciales y un centro de bombeo de agua en Bandar Abbas, en el sur de Irán". Además, ha señalado que estas bases fueron usadas también para "bombardeos contra Palestina, Irán y Líbano".

En este sentido, ha emitido un mensaje directo al pueblo de Jordania y al "honorable" Ejército jordano para que "golpeando los intereses de los agresivos y antiislámicos estadounidenses, acaben con la mancha que generan los ocupantes estadounidenses del regazo de la querida Jordania", a donde Estados Unidos "trasladó su centro de mando desde Qatar" tras los ataques iraníes previos contra la base de Al Udeid, en territorio qatarí.

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Por su parte, el Ejército jordano ha puntualizado en un comunicado que los sistemas de defensa antiaérea han destruido "tres misiles iraníes" que "entraron en espacio aéreo jordano y se dirigían a territorio jordano", antes de afirmar que los derribos fueron llevados a cabo "para proteger la soberanía del Reino, garantizar la seguridad del espacio aéreo y mantener la seguridad de los ciudadanos".

"La interceptación y derribo no derivó en víctimas humanas o daños materiales", ha dicho, al tiempo que ha remarcado que los equipos especializados están ya trabajando en los lugares en los que han caído los restos de los misiles para abordar la posible existencia de explosivos. Además, ha puntualizado que sigue supervisando el espacio aérea para abordar "cualquier amenaza".

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Estados Unidos lleva varios días lanzando ataques contra Irán alegando violaciones del memorando de entendimiento, algo rechazado por Teherán, que ha denunciado violaciones de alto el fuego y ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, lo que ha hecho temer un colapso de las negociaciones para un acuerdo de paz.