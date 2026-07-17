Generali amplia hasta el 24 de julio el plazo de inscripción en los Premios SME EnterPRIZE, que repartirán 60.000 euros

Generali ha ampliado hasta el 24 de julio el plazo de inscripción en la VI edición de los Premios SME EnterPRIZE, una iniciativa con la que busca impulsar proyectos de sostenibilidad medioambiental y de impacto social entre las pequeñas y medianas empresas españolas.

La convocatoria está abierta a empresas que operen en España, cuenten con hasta 250 empleados y hayan desarrollado durante el pasado año 2025 un proyecto vinculado a la sostenibilidad medioambiental o al impacto social, ha informado la empresa en un comunicado.

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En sus cinco ediciones anteriores, el programa ha destinado un total de 450.000 euros, una inversión que ha permitido consolidar los proyectos de quince pymes y acompañar su crecimiento en ámbitos como la sostenibilidad, la innovación y el impacto social.

En esta nueva convocatoria, la aseguradora destinará 60.000 euros, repartidos en dos categorías: Sostenibilidad Medioambiental e Impacto Social, con el objetivo de seguir apoyando iniciativas que generen valor en su entorno y contribuyan a la transformación del tejido empresarial.

IMPULSO AL CRECIMIENTO Y A LA REPUTACIÓN

Según ha señalado la entidad, el verdadero valor y la solidez de los Premios SME EnterPRIZE se miden a través del éxito y la transformación de las empresas que ya han resultado ganadoras. Así, ha asegurado que más allá de la inyección económica, "el certamen se ha convertido para estas compañías en un sello de prestigio y una palanca de crecimiento reputacional y estratégico".

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"Participar en SME EnterPRIZE es una de las mejores decisiones que hemos tomado a nivel reputacional, económico y estratégico. Ha demostrado que en la España rural también hay pymes que apuestan por el desarrollo sostenible. Es un premio en el que merece la pena participar, aunque no ganes", han afirmado desde Cajamir, ganadores de la categoría de Sostenibilidad Medioambiental en la I Edición (2021).

El equipo de Innogando, ganador de Sostenibilidad Medioambiental en la IV Edición (2024), ha afirmado que el premio supuso "un importante respaldo" a su forma de entender la ganadería y "demostró que la sostenibilidad en el sector primario no es solo una declaración de intenciones, sino que puede lograrse con soluciones prácticas". Además, ha destacado que la dotación de 30.000 euros les permitió acelerar nuestra investigación y desarrollo.

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Por su parte, dirección de Uraphex, ganadora de Sostenibilidad Medioambiental en la pasada V Edición (2025), ha asegurado que el premio les aporta "un respaldo muy valioso frente a grandes clientes corporativos y acelera conversaciones que antes exigían mucha más validación". "Demuestra que una pyme, con recursos ajustados, puede competir a un nivel que a menudo se asocia solo a grandes corporaciones", ha apuntado.

Por su parte, la Chief Strategy, Transformation and Sustainability Officer de Generali España, Beatriz de Cominges, ha considerado que "contar con historias de éxito que se remontan desde la primera edición es el mejor testimonio de la solidez y el propósito de estos premios".

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"Ver cómo aquellas primeras pymes que creyeron en este proyecto en 2021 siguen creciendo y consolidando sus modelos sostenibles pone en valor la importancia real de una iniciativa como SME EnterPRIZE. No se trata solo de un reconocimiento puntual, sino de un compromiso estratégico a largo plazo que genera un impacto duradero en el tejido empresarial español", ha señalado.