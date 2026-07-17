Desactivada la alerta de tsunami en México tras el seísmo de magnitud 7,3 cerca de Chiapas

El Instituto Geológico de Estados Unidos ha declarado un seísmo de magnitud 7,3 en la costa del suroeste de México, seguido de siete réplicas, la más grande de 6,4, sin que hasta el momento haya constancia de víctimas o daños de consideración y se haya desactivado la alerta de tsunami para México y Guatemala.

El seísmo, registrado sobre las 16.48, hora en la España peninsular y Baleares, y con hipocentro a unos 10 kilómetros de profundidad afecta particularmente a Puerto Madero, un importante puerto y ciudad pesquera del Pacífico, situado a unos 13 kilómetros de la frontera con Guatemala.

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En su última actualización, la Agencia de Meteorología de Chiapas ha informado de que el riesgo de tsunami para las costas de México y Centroamérica "ha concluido". "Esperamos que solo se mantengan corrientes fuertes en costas de México y Centroamérica", ha añadido, incidiendo en que se pueden retomar actividades en el litoral, pero extremando las precauciones.

En una primera valoración, el secretario de la Marina mexicana, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, ha estimado que por ahora no hay constancia de "afectaciones graves" por el temblor, aunque ha recomendado a los residentes que extremen precauciones porque se espera una subida de las aguas costeras en torno a medio metro pero, por lo demás "no hay ningún problema".

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tampoco tiene constancia de víctimas o destrucción tras sus primeras conversaciones con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, "estados que no reportan daños hasta el momento".

"La Secretaría de Marina recomienda no acercarse a esas playas en las próximas seis horas por riesgo de tsunami. Es importante seguir las recomendaciones de Protección Civil", ha declarado Sheinbaum en su primera valoración en redes sociales.