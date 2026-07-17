China y Pakistán reclaman a EEUU e Irán "un cese inmediato de las hostilidades" y "reiniciar el diálogo"

Los gobiernos de China y Pakistán han reclamado este viernes a Estados Unidos e Irán "un cese inmediato de las hostilidades" y "reiniciar el diálogo" ante los intercambios de ataques de los últimos días, a pesar del alto el fuego alcanzado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio entre Washington y Teherán, con mediación de Islamabad.

"Ambas partes han expresado su preocupación por el deterioro de la situación y han pedido a las partes implicadas que cesen inmediatamente las hostilidades, hagan esfuerzos para superar las dificultades, eliminen las interferencias, retomen los contactos, reinicien el diálogo y trabajen para lograr un acuerdo exhaustivo a través de negociaciones", ha señalado el Ministerio de Exteriores chino en un comunicado.

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"La comunidad internacional también debería dar ayuda en este sentido", ha manifestado tras una reunión el jueves entre los ministros de Exteriores de China y Pakistán, Wang Yi e Ishaq Dar, respectivamente. En este sentido, Wang ha subrayado que el memorando firmado "se logró con mucho esfuerzo" y supuso "el resultado de negociaciones bilaterales y los esfuerzos conjuntos de la comunidad internacional".

El jefe de la diplomacia china ha hecho también hincapié en que "las principales cláusulas del memorando no solo confirman los intereses fundamentales y a largo plazo de las partes implicadas, sino que cumplen las expectativas comunes de la comunidad internacional", motivo por el que deben ser "cuidados y protegidos". "La paz está al alcance, no podemos permitirnos perderla ahora", ha zanjado.

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El Ministerio de Exteriores paquistaní ha apuntado en un comunicado publicado en redes sociales que ambos ministros "intercambiaron puntos de vista sobre los últimos acontecimientos regionales y globales" y "reafirmaron su determinación a la hora de mantener una coordinación estrecha y continuar las consultas sobre asuntos e interés mutuo".

Estados Unidos lleva varios días lanzando ataques contra Irán alegando violaciones del memorando de entendimiento, algo rechazado por Teherán, que ha denunciado violaciones de alto el fuego y ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, lo que ha hecho temer un colapso de las negociaciones para un acuerdo de paz.

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