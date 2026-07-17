Bahréin asegura haber interceptado nuevos "ataques traicioneros" de Irán durante las últimas horas

Las Fuerzas Armadas de Bahréin asegurado este viernes haber interceptado nuevos "ataques traicioneros" lanzados por Irán durante las últimas horas, sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales, en medio de un nuevo cruce de ataques entre Washington y Teherán entendimiento firmado en junio entre Washington y Teherán a pesar del alto el fuego alcanzado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio entre Washington y Teherán, con mediación de Islamabad.

"Los sistemas de defensa aérea de la Fuerza de Defensa de Bahréin han interceptado y destruido varios ataques traicioneros de Irán", han dicho en un comunicado en redes sociales, en el que han denunciado que Teherán "continúa con su agresión sistemática a través de ataques atroces contra civiles en Bahréin".

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Así, han recalcado que "todas sus armas y unidades están al máximo nivel de preparación y máxima alerta para proteger el Reino", antes de reclamar a la población que no se acerque a "objetos sospechosos" que hayan podido impactar en el territorio durante la última oleada de ataques.

"El uso deliberado de misiles y drones contra objetivos civiles y propiedad privada constituye una flagrante violación del Derecho Internacional", ha manifestado, antes de ensalzar la "avanzada capacidad de combate y elevada vigilancia" mostrada por las fuerzas de seguridad para repeler el ataque.

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Previamente, el Ejército iraní había reivindicado en un comunicado la autoría de un ataque con drones contra "la ubicación de los helicópteros y aviones de reconocimiento P-8 del Ejército estadounidense en la base de Sajir, en Bahréin", en el marco de su respuesta a los últimos bombardeos de Estados Unidos.

Estados Unidos lleva varios días lanzando ataques contra Irán alegando violaciones del memorando de entendimiento, algo rechazado por Teherán, que ha denunciado violaciones de alto el fuego y ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, lo que ha hecho temer un colapso de las negociaciones para un acuerdo de paz.

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