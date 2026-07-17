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Almeida vaticina un 2-0 en la final del Mundial y llama a la ciudadanía a dar ejemplo de "civismo"

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha vaticinado un 2-0 a favor de España en la final del Mundial de fútbol que enfrentará este domingo a la selección nacional con Argentina e hizo un llamamiento a la ciudadanía y aficionados para que den un ejemplo de civismo y convivencia.

"Lo que toca el domingo es vibrar con España, animar a nuestra selección, llevarla en volandas para que pueda ganar", ha destacado en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press. Augura que "va a haber numerosísimas personas en las calles" y espera que "se pueda celebrar el lunes en la plaza de Cibeles con la selección".

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No obvia que el del domingo será un partido "complicadísimo" pero "si España consigue imponer su destino seguro que gana y será campeona". "Somos mejores futbolistas que Argentina, pero Argentina lógicamente tiene otro propósito y Argentina tiene un estilo también que es muy complicado poder jugarle, que si es necesario frenar el partido lo frenan completamente; si es necesario acelerar, lo aceleran brutalmente, como hicieron contra Inglaterra", ha analizado.

Será "un duelo de estilos y quien imponga mejor el suyo posiblemente se va a llevar el gato al agua". "Yo espero que sea la selección española y si es un 2-0 puede que no estemos muy lejos de lo que pase el domingo. Ojalá", ha deseado.

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