Almeida vaticina un 2-0 en la final del Mundial y llama a la ciudadanía a dar ejemplo de "civismo"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha vaticinado un 2-0 a favor de España en la final del Mundial de fútbol que enfrentará este domingo a la selección nacional con Argentina e hizo un llamamiento a la ciudadanía y aficionados para que den un ejemplo de civismo y convivencia.

"Lo que toca el domingo es vibrar con España, animar a nuestra selección, llevarla en volandas para que pueda ganar", ha destacado en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press. Augura que "va a haber numerosísimas personas en las calles" y espera que "se pueda celebrar el lunes en la plaza de Cibeles con la selección".

PUBLICIDAD

No obvia que el del domingo será un partido "complicadísimo" pero "si España consigue imponer su destino seguro que gana y será campeona". "Somos mejores futbolistas que Argentina, pero Argentina lógicamente tiene otro propósito y Argentina tiene un estilo también que es muy complicado poder jugarle, que si es necesario frenar el partido lo frenan completamente; si es necesario acelerar, lo aceleran brutalmente, como hicieron contra Inglaterra", ha analizado.

Será "un duelo de estilos y quien imponga mejor el suyo posiblemente se va a llevar el gato al agua". "Yo espero que sea la selección española y si es un 2-0 puede que no estemos muy lejos de lo que pase el domingo. Ojalá", ha deseado.

PUBLICIDAD