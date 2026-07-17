Almeida avanza que Cibeles podría ser el lunes el punto de celebración de la eventual victoria de España

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha avanzado que Cibeles podría ser el lunes el punto de celebración de la eventual victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial de Fútbol.

"Estamos trabajando con la Federación (Española de Fútbol) con un esquema parecido al que hubo cuando se ganó la Eurocopa hace dos años y, por tanto, que pueda haber una celebración multitudinaria el lunes en Cibeles", ha contestado en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press.

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Ese es el escenario que maneja el Consistorio, que espera que se produzca. "Tenemos la experiencia de saber que tenemos la capacidad de organizarlo", ha asegurado.