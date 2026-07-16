UPTA pide que se simplifique la gestión del IVA para los autónomos

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha criticado que millones de autónomos continúan desempeñando "una función esencial" para el sostenimiento de las cuentas públicas sin recibir compensación alguna y pide que se simplifique la gestión del IVA.

UPTA recalca que estos trabajadores son quienes cobran el IVA a sus clientes, lo contabilizan, lo declaran y lo ingresan trimestralmente en la Agencia Tributaria, asumiendo además todos los costes administrativos y financieros que genera esta obligación fiscal.

En este sentido, el sector del comercio, reparación de vehículos, transporte y hostelería, donde el trabajo autónomo tiene un peso determinante, es el que mayor volumen de IVA gestiona de toda la economía española.

Durante 2024 este sector gestionó 195.584 millones de euros en cuotas de IVA repercutidas, lo que representa más del 41% del total del IVA repercutido en España. También declaró 150.798 millones de euros correspondientes a operaciones interiores sujetas a IVA y generó 33.474 millones de euros de valor añadido, siendo uno de los principales motores de la economía nacional.

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Según UPTA, estos datos reflejan el "enorme esfuerzo administrativo" que soportan miles de pequeños comercios, transportistas, talleres y establecimientos hosteleros, que "actúan diariamente como intermediarios entre los consumidores y la Hacienda Pública".

En una nota de prensa, UPTA recalca que, según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria, durante 2024, más de 3,7 millones de declarantes de IVA gestionaron 471.028 millones de euros en cuotas de IVA repercutidas, mientras que la recaudación efectiva del Estado por este impuesto alcanzó los 90.541 millones de euros.

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Para UPTA, estos datos evidencian que el colectivo autónomo "realiza gratuitamente una función pública de colaboración tributaria" que va a acompañada de una "importante carga burocrática", lo que supone un coste económico y de tiempo.

Ante esta realidad, UPTA exige al Gobierno la apertura inmediata de una mesa de negociación para abordar una profunda simplificación de las obligaciones administrativas relacionadas con la gestión del IVA, reduciendo la burocracia que soportan diariamente millones de trabajadores autónomos.

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Desde UPTA recuerdan que la simplificación administrativa es una de las principales demandas del colectivo autónomo y constituye una medida imprescindible para mejorar la productividad, la competitividad y la rentabilidad de los pequeños negocios, que son el verdadero motor de la economía española.