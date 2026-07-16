La FIFA aplaude que el TJUE reconozca su "autoridad y legitimidad" en la norma sobre agentes

La FIFA celebró este jueves que el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) reconociera la "autoridad y legitimidad" del organismo rector del fútbol mundial en la norma sobre agentes de futbolistas, al mismo tiempo que avanzó que invitará a representantes de estos a una reunión en "las próximas semanas" para "alcanzar una solución consensuada".

"La FIFA acoge con satisfacción la sentencia que ha dictado el Tribunal de Justicia Europeo con respecto al Reglamento de la FIFA sobre Agentes de Fútbol (RFAF). La sentencia representa una importante valoración del régimen reglamentario de la FIFA en materia de agentes por parte del más alto tribunal de la Unión Europea", expresó el comunicado del organismo.

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Este jueves, el TJUE avaló la potestad de la FIFA para regular la actividad de los representantes de fútbol, pero ha declarado ilegal su norma que restringía a dos meses el plazo para que un agente contacte con un futbolista ya vinculado a otro representante por contrato exclusivo, además de prohibirle publicar las sanciones impuestas a los agentes.

La sentencia responde a una cuestión prejudicial planteada por la justicia alemana, donde dos agentes de fútbol -entre ellos RRC Sports- habían presentado una demanda para que se prohibiera la aplicación de varias normas del Reglamento de la FIFA sobre Agentes de Fútbol, en vigor desde 2023.

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Los demandantes alegaban que dicha normativa vulneraba el Derecho de la Unión en materia de competencia, libre prestación de servicios y protección de datos, y en consecuencia la justicia alemana reclamó opinión al alto tribunal europeo.

Entre esas normas se prohíbe a los agentes representar simultáneamente a dos o tres de las partes que intervienen en el traspaso de un jugador o de un entrenador, también se impone un límite máximo de retribución sobre el porcentaje del importe de la transferencia o retribución anual de su representado, o la obligación de obtener una licencia para ejercer como agente.

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El TJUE avaló en parte estas tres normas cuestionadas por los agentes, si bien matizó que corresponde al órgano jurisdiccional alemán evaluar si estas restricciones están justificadas para defender el "interés general" si se trata de evitar conflictos de intereses, mirar por la protección de los futbolistas frente a prácticas abusivas o la integridad del sistema de traspasos.

Eso sí, donde el tribunal con sede en Luxemburgo no dejó margen de interpretación a la justicia alemana es en las normas relativas a los contactos entre agentes y a la publicación de sanciones. Por un lado, el TJUE declaró "incompatible con la prohibición de prácticas colusorias" la regla de la FIFA que impide a los agentes contactar o firmar con un cliente con contrato en vigor fuera de la ventana de dos meses previa a su vencimiento porque concede una "ventaja indebida" a los agentes que ya tienen la exclusividad.

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Por otro, rechazó que una federación como la FIFA divulgue o publique las sanciones impuestas a los agentes o a sus clientes, así como la información detallada de sus transacciones y honorarios, esgrimiendo que contraviene el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Con este dictamen prejudicial, la justicia alemana deberá ahora resolver el litigio definitivo aplicando estas directrices obligatorias de la jurisprudencia comunitaria.

Emilio García Silvero, director de la División de Servicios Jurídicos y Cumplimiento de la FIFA, aplaudió que el tribunal reconozca "la valoración que hace el organismo rector sobre las actividades de los agentes" y la "justificada atención que presta la entidad a dichas actividades". "La FIFA aplaude además que el tribunal apoye esta normativa fundamental y que haya reconocido la autoridad y legitimidad de la organización para reglamentar la actividad de los agentes en el sistema de traspasos". agregó.

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"Seguiremos analizando minuciosamente la sentencia completa y sus efectos prácticos. En cualquier caso, con independencia de este avance positivo, tenemos la intención de invitar a representantes de los agentes a una reunión que se celebrará las próximas semanas, para alcanzar una solución consensuada", anunció García Silvero.

El nuevo sistema de traspasos entrará en vigor el 1 de enero de 2027, por lo que la FIFA desea "replicar el planteamiento adoptado con el consenso de jugadores, clubes y ligas, y tener en cuenta a la vez los importantes parámetros que establece esta sentencia".

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