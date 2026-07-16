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La delantera Naiara Sanmartín se va cedida del Real Madrid al Granada CF

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El Granada CF y el Real Madrid han llegado a un acuerdo para la cesión de la delantera Naiara Sanmartín López, de 20 años, al equipo andaluz hasta el final de la temporada 2026-27, según han confirmado este jueves ambos clubes.

Nacida el 23 de enero de 2006 en Madrid, Sanmartín "recaló en la cantera madridista en la categoría juvenil en 2023", según indicó el club granadino en su página web. "Debutó con el primer equipo en UEFA Women's Champions League, en diciembre de 2025, en fase de grupos ante el Twente", destacó el mismo comunicado oficial.

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"En la temporada 2025-26 con el filial blanco, en Primera Federación, ha anotado 14 goles en 19 partidos, aportando, como tercera máxima goleadora de la competición, al cuarto puesto conseguido por su equipo en la categoría", resumió la entidad granadinista en su nota.

"La futbolista es, además, una habitual en las categorías inferiores de la selección española, siendo internacional con la sub-19 y la sub-20", subrayó el Granada, para luego dar "la bienvenida" a su nuevo fichaje y desearle "la mayor de las suertes en su nueva etapa".

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