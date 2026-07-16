La Cámara de Diputados italiana avanza una polémica ley electoral impulsada por Meloni

La Cámara de Diputados de Italia ha aprobado este jueves en primera lectura una reforma a la ley electoral impulsada por el Gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni, que ha sido muy criticada por la oposición, que apunta a que favorecerá a la mayoría gobernante de cara a futuras elecciones.

La legislación --aprobada por 217 votos a favor, 152 en contra y 2 abstenciones-- contempla una prima o premio de mayoría para poder garantizar la gobernabilidad, de forma que a la lista o coalición que obtenga al menos el 42% de los votos se le asignará un número fijo de escaños, 70 en el caso de la Cámara de Diputados y 35 en el Senado.

PUBLICIDAD

En el caso de que no se obtenga ese umbral del 42%, la prima de mayoría no se otorgará en ninguna de las dos cámaras italianas y los escaños se distribuirán de forma equitativa entre las fuerzas políticas que superen la barrera mínima del 3%.

Para evitar excesos, la ley establecerá también un límite máximo de escaños para la lista o coalición ganadora: un máximo de 220 asientos en la Cámara de Diputados y 113 en el Senado, si bien quedan excluidos los representantes elegidos en el extranjero.

PUBLICIDAD

Bajo este nuevo esquema, se suprimen las circunscripciones uninominales, que pasarán a ser plurinominales. El ciudadano ya no podrá votar por un candidato concreto de su localidad, sino que tendrá que marcar directamente la sigla del partido o coalición, aceptando una lista cerrada de candidatos en el orden que las cúpulas de las formaciones hayan decidido de antemano.

Asimismo, la medida impulsada por el Gobierno de Meloni propone que las listas o coaliciones, al presentar su candidatura, indiquen el nombre de la persona que pretenden proponer como candidato a primer ministro, según ha informado el canal de televisión RAI.

PUBLICIDAD

Una enmienda rechazada a la legislación --que tendrá que pasar ahora al Senado-- incluía una alternancia de género en las listas de los partidos que empezaría a partir del tercer nombre. Los partidos de la oposición se han mostrado críticos con esta fórmula, exigiendo que empiece desde el cabeza de lista para garantizar una igualdad real en los puestos con más posibilidades de conseguir escaño.