Iberia añade un vuelo extra Madrid-Nueva York este domingo y usará aviones de mayor capacidad por el Mundial

Iberia ha añadido un vuelo extra de ida y vuelta desde Madrid a Nueva York operado con un Airbus A321XLR para este domingo, 19 de julio, con motivo de la clasificación de España para la final del Mundial que disputarán contra Argentina.

En un comunicado, la aerolínea ha destacado que este servicio extra, sumado a los vuelos diarios que opera en la ruta, además de un cuarto vuelo en código compartido con American Airlines, permitirá a los aficionados desplazarse a primera hora de la mañana para asistir al encuentro y regresar a Madrid una vez finalizado el partido.

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Asimismo, los vuelos programados para este sábado y el domingo, que habitualmente se operan con el Airbus A321XLR, con capacidad para 182 pasajeros, serán sustituidos por un Airbus A330, que ofrece 292 plazas.

Air Europa también anunció este miércoles un vuelo extra al aeropuerto JFK de Nueva York desde la capital española el mismo día de partido mediante un Boeing 787-9 Dreamliner con 339 plazas.