Agencias

El central del Athletic Club Dani Vivian sufre una lesión en el aductor

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El central español Dani Vivian sufre una lesión en el aductor de su pierna derecha, mientras que el delantero Maroan Sannadi en su rodilla derecha, según confirmaron este jueves los servicios médicos del club de Ibaigane en un comunicado.

"El jugador Dani Vivian sufre una lesión insercional en el aductor largo de su pierna derecha. Por otra parte, el jugador Maroan Sannadi padece una lesión en la articulación tibioperonea proximal de su rodilla izquierda", apunta la nota emitida por la entidad rojiblanca tras ser examinados durante la mañana de este jueves. En cuanto a su vuelta a los entrenamientos, ambos "quedan pendiente de evolución".

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El central no formó parte de la convocatoria de Edin Terzic para el partido de pretemporada que acabó con triunfo rojiblanco ante el CD Derio (0-3), mientras que el delantero marroquí tuvo que ser sustituido tras intentar un remate acrobático y engancharse con la red.

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