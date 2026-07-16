Atlético Nacional anuncia el regreso del portero argentino Franco Armani

Bogotá, 16 jul (EFE).- El portero argentino Franco Armani, campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional en 2016 y con River Plate en 2018, además de campeón mundial en Catar 2022 con la selección Argentina, fue anunciado este jueves como nuevo refuerzo del club colombiano, al que regresa nueve años después de su partida.

El equipo antioqueño oficializó el fichaje con un emotivo video publicado en sus redes sociales, en el que recordó las atajadas, los títulos y momentos más emblemáticos del guardameta, considerado uno de los mayores ídolos en la historia reciente de la institución verdolaga.

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"El ídolo que prometió volver. La historia nunca terminó, solo estaba esperando el momento de escribir un nuevo capítulo. Bienvenido a casa, Franco", dice una publicación de Nacional en Instagram.

Armani, de 39 años, vuelve al equipo con el que disputó ocho temporadas entre 2010 y 2017, periodo en el que conquistó trece títulos, entre ellos la Copa Libertadores de 2016, la Recopa Sudamericana de 2017 y seis campeonatos de la liga colombiana.

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El arquero llega procedente de River Plate, donde también dejó una huella histórica tras ganar diez títulos en ocho años, incluida la Libertadores de 2018, frente a Boca Juniors en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, y convertirse en uno de los referentes recientes del conjunto 'Millonario'.

En ese periodo también integró la selección Argentina que se proclamó campeona del mundo en Catar 2022, como suplente de Emiliano 'Dibu' Martínez.

En los últimos días, Armani había llegado a Medellín para completar los exámenes médicos y cerrar su vínculo con Nacional, al que, según manifestó durante su despedida de River, decidió regresar para culminar su carrera deportiva en el club donde alcanzó reconocimiento internacional. EFE

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